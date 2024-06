Beginn verzögert Sprengstoff-Verdacht bei NSU-Gedenkveranstaltung in Köln

Der Beginn einer Veranstaltung zum Gedenken an den NSU-Nagelbombenanschlag vor 20 Jahren in Köln mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich am Sonntag wegen einer Sicherheitsüberprüfung vor Ort verzögert. Bei einer vorausgegangenen Prüfung des Veranstaltungsortes habe ein Sprengstoffhund an einem Hydranten angeschlagen, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. Der Bereich sei daraufhin abgesperrt worden.