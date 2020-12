Polizei ermittelt wegen Tötungsdelikt : Obdachloser im Schlaf in Kölner Südstadt angezündet

In dieser Toilettenanlage hatte der Obdachlose sein Schlafquartier. Dort wurde er auch angezündet. Foto: Peter Kölschmann

Köln Schreckliche Tat in Köln: Ein Obdachloser ist in der Nacht von Freitag auf Samstag an seiner Schlafstätte am Severinswall angezündet worden. Die Polizei hat eine Mordkommission eingerichtet und sucht nun nach dem Täter oder den Tätern.



Mit schwersten Brandverletzung ist am frühen Samstagmorgen ein 44-jähriger Obdachloser in eine Klinik eingeliefert worden. Bisher nicht ermittelte Täter hatten den Mann an seiner Schlafstätte - einer öffentlich zugängichen Toilettenanlage am Severinswall in der Kölner Südstadt - angezündet, während der Mann schlief.

Nach ersten Erkenntnissen soll sich die Tat, dies sich gegen den Angehörigen der örtlichen Starktrinkerszene richtete, in den Nachtstunden ereignet haben. Gegen 9 Uhr hatte der 44-jährige mit augenscheinlichen schweren Brandverletzungen auf dem Chlodwigplatz eine Bekannte um Hilfe gebeten. Die Zeugin hatte daraufhin Rettungskräfte alarmiert. Ein hinzugezogener Notarzt ließ den lebensgefährlich Verletzten in eine Klinik einliefern. Der 44-Jährige ist derzeit nicht vernehmungsfähig und wird intensivmedizinisch behandelt.

Angeblich hatte das Opfer am Abend zuvor mit einem Mann im Kölner Hauptbahnhof Streit. Er soll gedroht haben, ihn zu ermorden. Ob dieser Streit im Zusammenhang mit der Tat steht, ist bisher aber noch unklar.