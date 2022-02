Toter Junge am Rhein entdeckt : Obduktion des in Köln gefundenen Babys noch ohne Ergebnis

Polizeibeamte kommen zu einer Aussichtsplattform am Rhein. Foto: Thomas Banneyer/dpa/Archivbild

Köln Nach dem Fund einer Babyleiche am Mittwoch am Rheinufer in Köln sind noch viele Fragen offen. Nach der Obduktion, die noch kein abschließendes Ergebnis gebracht hat, sind nun weitere Untersuchungen geplant.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Obduktion eines am Kölner Rheinufer gefundenen toten Babys hat noch kein abschließendes Ergebnis erbracht. Weiterhin sei unklar, ob das Neugeborene gelebt habe, als es am Fundort zurückgelassen worden sei, teilte am Donnerstag die Staatsanwaltschaft Köln mit. Aus diesem Grund seien weitere rechtsmedizinische Untersuchungen in Auftrag gegeben worden. Diese würden einige Tage in Anspruch nehmen. Es könne deshalb zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschließend beurteilt werden, ob es sich um ein Kapitaldelikt handele. Die Polizei habe unterdessen Spuren am Fundort gesichert und sei damit beschäftigt, Zeugen zu vernehmen.

Ein Passant hatte das tote Baby am Mittwoch an einem bei Spaziergängern, Joggern und Radfahrern beliebten Uferabschnitt gefunden. Der Säugling, ein kleiner Junge, lag unter einem terrassenartigen Aussichtspunkt. An der Stelle befand sich ein notdürftig eingerichteter Schlafplatz mit Decken und Kissen.

© dpa-infocom, dpa:220203-99-958185/2

(dpa)