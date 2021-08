Am Sonntagmorgen : Mann nach mutmaßlichem Sexualdelikt in Köln gesucht

Köln-Westhoven Am Sonntag soll ein junger Mann eine Frau zu Boden gestoßen haben. Die Polizei Köln sucht nun aufgrund eines mutmaßlichen Sexualdeliktes nach ihm.

Am frühen Sonntagmorgen kam es gegen kurz vor fünf Uhr auf der Oberstraße in Köln-Westhoven zu einem mutmaßlichen Sexualdelikt. Wie die Polizei Köln am Montag mitteilte, soll sich ein junger Mann einer 19-Jährigen genähert und sie zu Boden gestoßen haben. Die junge Frau biss dem Unbekannten in die linke Hand und rief laut um Hilfe. Daraufhin lies der Mann von ihr ab und flüchtete über die Oberstraße in eine unbekannte Richtung.