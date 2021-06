Polizei Köln sucht Eigentümer : 64-Jähriger findet auf Raststätte wertvolle Ölgemälde im Müll

Köln/Ohrenbach Vor knapp einem Monat hat ein 64-jähriger Autofahrer auf der A7-Raststätte „Ohrenbach-Ost“ einen ungewöhnlichen Fund gemacht. In einem Müll-Container entdeckte er zwei wertvolle Ölgemälde. Nun sucht die Polizei nach den Eigentümern.

Wem gehören zwei Ölgemälde aus dem 17. Jahrhundert, die ein 64-jähriger Autofahrer am 18. Mai bei der Kölner Polizei abgegeben hat? Der Finder entdeckte die mutmaßlichen Originalwerke am selben Tag gegen 16 Uhr in einem Müll-Container der A7-Raststätte „Ohrenbach Ost“.