Dat is Rheinisch Op Rähn kütt Sonnesching

Aber tatsächlich wechseln in unserer Wahrnehmung stets die Wetterlagen Sonne und Regen einander ab. Wir erinnern uns an die Schwarzwalduhren, wo je nach Luftdruck das sonnenverliebte Schwarzwaldmädel vor die Türe tritt, oder der schwarz-weiß livrierte Herr mit Hut und Regenschirm. Es scheint ein unausweichliches duales System zu sein. Entweder so, oder so.