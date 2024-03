Ein Verdächtiger bereits angeklagt Opfer von Überfall in Zülpich verstorben

Wie am Dienstag nun bekannt wurde, ist der überfallene Rentner bereits am vergangenen Sonntag in einer Klinik in Euskirchen verstorben. Ob der Tod des 76-Jährigen in einem Zusammenhang mit dem Verbrechen steht, wird derzeit von der Staatsanwaltschaft geprüft. Sollten sich dazu Hinweise ergeben, könnte das zuständige Schwurgericht erklären, dass dem 37-jährigen Angeklagten nun auch eine Verurteilung wegen vollendeten Mordes drohen könnte.