Fest für deutsche und ukrainische Familien in Bad Godesberg : Orthodoxes Ostern in der Fremde

Muffendorf Anlässlich des orthodoxen Osterfestes kamen versammelten sich viele Menschen zu einem Nachmittag in Muffendorf. Die Begegnung von deutschen und ukrainischen Familien stand dabei im Mittelpunkt.

Man darf die Hoffnung nie aufgeben, das ist die Botschaft des Osterfestes, und sie wird besonders für die Menschen in der Ukraine zur großen Herausforderung in diesem Jahr. Denen, die aus ihrem Land geflüchtet sind, ist kaum etwas geblieben von ihrem früheren Leben, viele sind traumatisiert. Dennoch nahmen die, die in Muffendorf untergekommen sind, die Idee eines Familiennachmittags zum orthodoxen Osterfest gerne an, die ihnen unterbreitet worden war. Und so kamen am Sonntag viele ukrainische und deutsche Familien am Pfarrzentrum von Sankt Martin zusammen, um in der Fremde wenigstens ein wenig unbeschwert dieses Fest zu feiern.