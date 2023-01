Parkhaus in Köln : Unbekannte beschädigen fremdes Auto bei Sex auf der Motorhaube

Parkhaus in Köln

Köln Unbekannte hatten nachts in einem Kölner Parkhaus Sex auf der Motorhaube eines fremden Autos. Der Besitzer forderte daraufhin Schadensersatz vom Betreiber des Parkhauses.

Beim Sex in einem Kölner Parkhaus beschädigen Unbekannte ein fremdes Auto: Dafür kann der Parkhausbetreiber nicht zur Rechenschaft gezogen werden. Das hat das Kölner Landgericht in einem am Freitag veröffentlichten Urteil entschieden. (Aktenzeichen: 21 O 302/22).