Infos und Programm NRW-Landtag lädt Bürger zur Parlamentsnacht ein

Der nordrhein-westfälische Landtag zeigt sich spendabel und lädt die Bürgerinnen und Bürger des Landes am Freitag zur Parlamentsnacht ein. Zwischen 17 und 23 Uhr öffnet das Landesparlament am 29. September in Düsseldorf bei freiem Eintritt für alle. Geboten werden Kunst, Musik, Varieté und Talkrunden.