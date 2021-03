Ruhestörung : Party mit 70 Gästen in Euskirchen aufgedeckt

Euskirchen Am Donnerstag fand in Euskirchen eine Geburtstagsparty mit rund 70 Gästen statt. Aufgrund einer Beschwerde wegen Ruhestörung, flog die Party auf.

Die Polizei hat in Euskirchen eine Party mit 70 Gästen aufgelöst. Am Donnerstagabend wurde die Polizei gegen 23.30 Uhr wegen einer Ruhestörung auf die Heinrich-Barth-Straße in Euskirchen alarmiert. Die Gäste vor Ort hielten sich nicht an die aktuell geltende Corona-Schutzverordnung.