Menschen feierten in leerstehendem Gebäude : Polizei löst Party in Köln-Kalk auf

Am Sonntag hat die Polizei eine Party in Köln-Kalk aufgelöst. Foto: dpa/Britta Pedersen

Köln In Köln-Kalk hat die Polizei am Sonntagmorgen eine Party in einem leerstehenden Firmengebäude aufgelöst. Mehrere Gäste kletterten beim Eintreffen der Einsatzkräfte aus den Fenstern und ergriffen die Flucht.



Von Christine Bähr

Am Sonntagmorgen musste die Polizei in Köln-Kalk eine Party auflösen. Die Einsatzkräfte waren dank eines Zeugenhinweises auf die illegale Feier in einem leerstehenden Firmengebäude auf der Dillenburger Straße aufmerksam geworden. Als die Polizei gegen acht Uhr am Ort des Geschehens eintraf, kletterten laut Meldung einige Menschen aus den Fenstern des Gebäudes und rannten davon.