Zweistelliger Millionenbetrag : Das „Pascha“ in Köln wurde verkauft

Köln Das „Pascha“-Gebäude an der Hornstraße in Köln ist offenbar für einen zweistelligen Millionenbetrag verkauft worden. Eine Fortführung der Bordellnutzung gilt als wahrscheinlich.

Elf Stockwerke hoch, 140 Zimmer Lustbetrieb - so könnte es auch zukünftig im aktuell leer stehenden Gebäude an der Hornstraße in der Kölner Nordstadt heißen. Das ehemalige Großbordell „Pascha“ hat einen neuen Eigentümer. Das berichteten Kölner Medien am Dienstag übereinstimmend. Die Rede ist von einer Verkaufssumme in zweistelliger Millionenhöhe.