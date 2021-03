Polizei sucht Zeugen : Unbekannte fügen Pferden in Köln Schnittverletzungen zu

Köln Noch unbekannte Täter haben am Dienstag zwei Pferden auf einer Weide in Köln mutmaßlich bewusst Schnittverletzungen zugefügt. Die Polizei hofft nun auf Zeugenhinweise.

Auf einer Weide in Köln-Fühlingen sollen laut Polizeiangaben unbekannte Täter zwei Pferden mutmaßlich bewusst Schnittverletzungen zugefügt haben. Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass die Tat am Dienstagnachmittag zwischen 15 und 15.30 Uhr auf den Weiden in der Nähe der Ställe in den Kölner Ortsteilen Fühlingen und Rheinkassel begangen wurde.