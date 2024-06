Unfall im Freizeitpark Brühl Auto durchbricht Zaun des Phantasialands und prallt gegen Achterbahn

Gegen 17.30 Uhr am Mittwochabend hat eine 19-jährige Fahrerin auf dem Lenterbachsweg in Höhe des Phantasialandes in Brühl die Kontrolle über ihr Auto verloren. Sie kam laut Polizei von der Fahrbahn ab, durchschlug dann den Zaun des Freizeitparkgeländes und stieß im Anschluss mit einem Stützpfeiler eines dortigen Achterbahn-Fahrgeschäftes zusammen. Nach Medienberichten könnte es sich um die große Anlage „Taron“ handeln.