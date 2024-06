Erinnerungen an alte Attraktionen Warum der Phantasialand-Jet niemals nach Brühl fuhr

Wer einmal so richtig entschleunigen wollte oder Opa und Oma loswerden, wählte die Bottichfahrt. Wenn das Phantasialand gut gefüllt war, musste man dort allerdings auch so einige Zeit anstehen. Was daran lag, dass sich die Boote auf dem künstlichen See ohne vernünftige Steuerung hin und her bewegten, sodass es nie absehbar war, wann wieder eins von ihnen in den Hafen zurückkam. Entsprechend lang war die Schlange. Das hat von 1971 bis 1993 genervt.