Adventure Trail : Neue Attraktion eröffnet am Dienstag im Phantasialand

Brühl Das Phantasialand eröffnet an diesem Dienstag im Themenbereich „Deep in Africa“ einen neuen Abenteuerpfad. Der General-Anzeiger hat die Attraktion vorab besucht.

Haarscharf rast die Achterbahn vorbei, während sich unter den Füßen der Boden bewegt. Wasser schießt quer über den schmalen Pfad, den es auf dünnen Planken zu balancieren gilt. Und der Körper sucht auf einer wackligen Hängebrücke nach dem Gleichgewicht. Mitten in der Themenwelt „Deep in Africa“, tief im Reich der Black Mamba und direkt am Garten des Hotels Matamba eröffnet das Phantasialand in Brühl an diesem Dienstag eine neue Attraktion. Auf dem Adventure Trail, den der General-Anzeiger bereits vorab besucht hat, gilt es kühn über tiefe Schluchten zu balancieren und ungeahnte Höhen zu erklimmen.