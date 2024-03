Unglück an Achterbahn „Taron“ Neue Erkenntnisse zum tödlichen Unfall im Phantasialand

Im Phantasialand in Brühl ist am Montagnachmittag ein Mitarbeiter bei Wartungsarbeiten an der Achterbahn „Taron“ tödlich verunglückt. Nach ersten Erkenntnissen des Arbeitsschutzes bei der Bezirksregierung Köln handelt es sich um einen Beschäftigten der technischen Abteilung des Phantasialandes, der von einer Bahn erfasst und schwer am Kopf verletzt wurde. Der Mitarbeiter sei kurze Zeit später am Unfallort verstorben, teilte die Pressestelle der Bezirksregierung am Dienstagvormittag auf GA-Anfrage mit.