Unfall an Achterbahn „Taron“ Mitarbeiter im Phantasialand tödlich verunglückt

Im Phantasialand in Brühl ist ein Mitarbeiter am Montag gegen 15 Uhr bei Wartungsarbeiten tödlich verunglückt. Der genaue Hergang des Unfalls an der Achterbahn „Taron“ sei noch unklar, sagte eine Sprecherin der Polizei im Rhein-Erft-Kreis. Die Ermittlungen dauern an. Der Verunglückte war 43 Jahre alt.