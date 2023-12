Publikums-Award Phantasialand Wintertraum gewinnt Auszeichnung als beliebtestes Event 2023

In der Gesamtwertung zum beliebtesten Freizeitpark landet das Phantasialand allerdings nur auf Platz 2. Der Europapark in Rust holt hier den Gesamtsieg. Auch beim besten Preis-Leistungs-Verhältnis landet der Europa Park auf Platz 1, gefolgt vom Phantasialand auf Platz 2. Auf Platz 3 ist in beiden Kategorien der Erlebnispark Tripsdrill in Baden-Württemberg.