Freizeitpark öffnet am 10. Juni : Keine Maskenpflicht im Außenbereich des Phantasialands

Update Brühl Mit Eröffnung des Phantasialandes in Brühl ab dem 10. Juni müssen Besucher im Außenbereich keine Masken tragen. Es gibt aber Einschränkungen im Freizeitpark und in den Themenhotels.

Mehr als sieben Monate standen Achterbahnen und andere Fahrgeschäfte still, konnten Gäste nicht in den Themenhotels übernachten, und die Vorhänge der Shows blieben unten. Doch nun hat das Phantasialand seinen Wiedereröffnungsplan vorgestellt. Wie das Brühler Unternehmen am Freitag mitteilte, öffnen am Donnerstag, 10. Juni, sowohl Freizeitpark als auch die drei Hotels wieder ihre Türen. Allerdings könne es bei einzelnen Attraktionen zu individuellen Einschränkungen kommen, für den Besuch gebe es klare Voraussetzungen und Regelungen, so der Park weiter.