Phishing-Mails : Betrüger verschicken verfälschte Vorladungen der Polizei Köln

In den letzten Tagen haben Betrüger per E-Mail eine verfälschte Vorladung der Kölner Kriminalpolizei verschickt. Foto: AP/Jenny Kane

Köln Betrüger haben in den vergangenen Tagen per E-Mail verfälschte Vorladungen der Kölner Kriminalpolizei verschickt. 60 Bürger aus dem gesamten Bundesgebiet und aus Österreich haben die verdächtigen Mails bereits gemeldet.

In der vermeintlichen Vorladung der Polizei Köln fordern die Betrüger ihre Opfer auf, eine Antwort an eine Mailadresse zu schicken. Die unbekannten Täter haben laut Polizei offensichtlich eine ältere Vorladung einer Kölner Ermittlerin digital bearbeitet und den Tatvorwurf verändert. In der verfälschten Vorladung wird dem Empfänger sexuelle Belästigung von Minderjährigen vorgeworfen.