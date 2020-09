Rheinische Redensarten : Plöck ens hee e Höörche

Rheinland Der GA stellt schöne und bedeutungstiefe Redewendungen vor.

Die Innenfläche der Hand

Die Frage nach dem Kirmesgeld

Die Mundartsprecherin, die uns diese Redewendung vorgeschlagen hat, erinnert sich so: „Zu diesem Dialog kam es, wenn bei uns in Dottendorf die Kirmes stattfand. Dann fragten die vier Kinder die Mutter nach Kirmesgeld. Weil aber die Hausfrau bei der Verwendung des Haushaltsgeldes scharf kalkulieren musste, gab sie den Kindern mit dem Ausspruch und der Geste zu verstehen, bei ihr sei nichts zu holen. Sie mussten also warten, bis der Vater abends von der Arbeit nach Hause kam in der Hoffnung, von ihm etwas zu bekommen.“