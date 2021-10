Das ist Rheinisch : Plümmo, Trottewar un Paraplü

Rheinland Der GA erklärt kurz und knapp alles, was man über den rheinischen Dialekt wissen muss. Immer mit dabei eine rheinische Redensart. Diesmal ist es: Plümmo, Trottewar un Paraplü.

In den gut 20 Jahren dazwischen installierten die Franzosen ihre Verwaltungsstruktur und hinterließen erkennbar Spuren in der Umgangssprache. Aber stimmt das so? Ist das der ausschlaggebende Grund für die Lehnwörter “Plümmo, Trottewar un Paraplü”, die man ins Hochdeutsche zu übersetzen hat mit: Oberbett, Bürgersteig und Regenschirm. Aus der deutschen Amtssprache sind die Französismen im Laufe der Zeit verschwunden, denn je mehr man die Nachbarn durch feindselige Augen betrachtete, desto entschlossener vermied man die Lehnwörter von drüben.

Lehnwörter nur noch im Dialekt

Weniger Einfluss als gedacht

Zur Zeit des Absolutismus avancierte dann das Französische zur allgemeinen Sprache des Adels bei Hofe. Wer also etwas auf sich hielt, parlierte Französisch. Deshalb hat sich nicht nur im rheinischen Dialekt so manche Sprachphrasierung unseres Nachbarlandes erhalten, sondern etwa auch in der Pfalz und im preußischen Berlin. Klüngel und Bützjer sind also eher dem Sonnenkönig zu verdanken als Napoleon. Den rheinischen Demokraten wird das nicht unbedingt freuen.