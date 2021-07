So geht Rheinisch : Plüschprumm un Poppeköchkäppesche

So geht Rheinisch

Rheinland Der GA erklärt kurz und knapp alles, was man über den rheinischen Dialekt wissen muss. Immer mit dabei eine rheinische Redensart. Diesmal ist es: Plüschprumm un Poppeköchkäppesche

Der Rheinländer ist ein Gourmet an sich. Oder sagen wir besser: Er liebt es zu essen. Die Nahrungsmittelaufnahme ist für ihn mehr als auf reine Lebenserhaltung ausgerichtet. Sie birgt die Komponente des Lustvollen in sich. Das kann man schon mal daran erkennen, dass die Bezeichnung essbarer Dinge einer besonderen Sorgfalt unterzogen wird und auch in der Regel einer besonderen Begeisterung entspringt.