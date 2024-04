Auf B9 gestrandet Verirrter Osterhase wird bei der Polizei Andernach abgeholt

Die Andernacher Polizisten hatten auf der stark befahrenen B9 den allseits gesuchten Osterhasen entdeckt. Dabei begann diese Osterüberraschung eigentlich als Routineeinsatz. Am Ostersamstag erreichte die Polizeiinspektion Andernach gegen 11.30 Uhr die Meldung, im Verkehr auf der B9 befände sich in Fahrtrichtung Koblenz in Höhe von Kettig (Kreis Mayen-Koblenz) eine Gefahrenstelle. Die ausrückende Streifenwagenbesatzung erwartete ein Brett oder einen Spanngurt, wurde dann aber von der vermeintlichen Gefahr mehr als überrascht: Ein kleiner weißer Stoffhase mit zwei rosafarbenen Luftballons saß am Einsatzort „und schien auf der B9 völlig orientierungslos zu sein“, so der Eindruck der Beamten.