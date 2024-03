Auf B9 gestrandet Polizei Andernach greift Osterhasen auf

In Anbetracht der Tatsache, dass das Kuschelhäschen an Ostersamstag aufgefunden wurde, kam für die Beamten nur eine logische Erklärung in Frage: Es musste sich hierbei um den leibhaftigen Osterhasen handeln. „So wurde er kurzerhand in polizeiliches Schutzgewahrsam genommen und sicher zur Polizeidienststelle verbracht“, teilt die Polizeiinspektion in ihrer Pressemeldung mit. „Außerdem wurde ihm erklärt, dass er seine Ostereier besser auf einer Wiese oder in einem Garten, statt auf der gefährlichen B9 verstecken soll“, beweist die Andernacher Polizei Humor. Der Hase wird derweil bestens auf der Wache betreut und wartet auf seine Abholung, damit der rechtmäßige Besitzer auch ein fröhliches Osterfest feiern kann. Die Andernacher Helfer des Osterhasen sind auf ihrer Polizeiwache unter 02632-0210 zu erreichen.