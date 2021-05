Folgenschwere Einsätze : Randalierer verletzen in Köln sechs Polizisten

Randalierer verletzen in Köln sechs Polizisten

Köln Am Donnerstag wurden sechs Polizisten bei Polizeieinsätzen in zwei Kölner Stadtteilen verletzt. Zwei davon erlitten bei der Festnahme der Randalierer Knochenbrüche.

Der erste Einsatz spielte sich am Donnerstagnachmittag kurz vor 16 Uhr in Köln-Klettenberg ab. Nachbarn eines 35-Jährigen meldeten sich bei der Polizei, weil dieser in seiner Wohnung randaliere und bereits eine Scheibe zerschlagen habe.