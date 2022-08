Polizei benötigt Hinweise : 16-Jährige wird seit einem Ausflug im Kölner Dom vermisst

Köln Die Polizei Köln sucht nach einer 16-Jährigen, die seit einem Ausflug am 9. August im Kölner Dom vermisst wird. Mögliche Zeugen sind aufgerufen, sich zu melden.

Am Dienstag, 9. August, war die 16-jährige Sidar Ahmad und ihre aus Syrien stammende Familie zu einem Ausflug in den Dom nach Köln gereist. Gegen 17 Uhr soll sie laut Aussage der Familie in den Menschenmassen verschwunden und danach nicht mehr aufgetaucht sein.