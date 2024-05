Mutmaßlicher Drogenkurier VW-Fahrer mit 2,5 Kilogramm Cannabis auf A4 bei Köln gestoppt

Zivilbeamte der Autobahnpolizei Köln haben am Montag bei einer Kontrolle auf der A4 an der Anschlussstelle Eifeltor einen mutmaßlichen Drogenkurier gestoppt. Die Beamten hielten gegen 16.30 Uhr einen VW Golf R zu Kontrolle an. Bei der Durchsuchung fanden die Polizisten 2,5 Kilogramm Marihuana, 1400 Euro in bar und drei Mobiltelefone.