15-Jähriger lebensgefährlich verletzt: Polizei in Köln fahndet nach mutmaßlichem Messerstecher

Nach einer Auseinandersetzung am innerstädtischen Hohenzollernring in der Nacht auf Samstag fahndet die Kripo Köln nach einem jungen Mann. Er soll laut Mitteilung der Staatsanwaltschaft und der Kölner Polizei gegen 0.20 Uhr zwei jungen Köln-Besuchern vor einer Bar nahe der Palmstraße mehrfach in den Oberkörper gestochen haben. Dabei erlitt der 15-Jährige einen lebensgefährlichen Messerstich und wurde in einer Klinik notoperiert. Auch sein 16-jähriger Begleiter muss stationär verbleiben.