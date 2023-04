15-Jähriger lebensgefährlich verletzt Mutmaßlicher Messerstecher in Köln stellt sich der Polizei

Nach einer Auseinandersetzung am innerstädtischen Hohenzollernring in der Nacht auf Samstag hatte die Kripo Köln nach dem 17-Jährigen gefahndet. Er soll laut Mitteilung der Staatsanwaltschaft und der Kölner Polizei gegen 0.20 Uhr zwei jungen Köln-Besuchern vor einer Bar nahe der Palmstraße mehrfach in den Oberkörper gestochen haben. Dabei erlitt der 15-Jährige den lebensgefährlichen Messerstich und wurde in einer Klinik notoperiert. Auch sein 16-jähriger Begleiter muss laut Polizeimitteilung noch stationär im Krankenhaus bleiben.