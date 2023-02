Festnahme in Köln : 24-Jähriger verletzt Ehefrau und zweijährige Tochter schwer

Festnahme in Köln

Köln Ein 24-jähriger Mann wurde in der Nacht auf Freitag von der Polizei in Köln festgenommen. Er hatte seine Ehefrau und deren zweijährige Tochter zuvor schwer verletzt. Es besteht der Verdacht des versuchten Totschlags.

Wegen des Verdachts des versuchten Totschlags ermittelt die Polizei gegen einen Mann aus Köln. Der 24-Jährige soll in der Nacht zu Freitag seine 42-jährige Ehefrau und die zweijährige Tochter schwer verletzt haben. Wie die Polizei mitteilte, waren die Beamten gegen Mitternacht an zu einem Mehrfamilienhaus an der Straße Im Mönchsfeld nach Roggendorf-Thenhoven alarmiert worden. Der Mann versuchte, beim Eintreffen der Polizei über den Balkon zu fliehen. Die Beamten stellten ihn jedoch, fixierten ihn und nahmen ihn fest.