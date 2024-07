Polizeieinsatz in Köln 28-jähriger Drogenhändler nach Verfolgungsjagd festgenommen

Köln · Am Freitagnachmittag konnte die Polizei Köln einen 28-jährigen mutmaßlichen Drogenhändler im Kölner Stadtgebiet festnehmen. Zuvor versuchte der Tatverdächtige nach einer Polizeikontrolle mit seinem Fahrzeug zu entkommen. Was die Polizei in seinem Auto fand.

12.07.2024 , 19:45 Uhr

Am Freitagnachmittag konnte die Polizei Köln nach einer Verfolgungsjagd durchs Stadtgebiet einen mutmaßlichen Drogenhändler festnehmen. (Symbolbild) Foto: dpa/David Inderlied





Von Dierk Himstedt