Polizei vermutet Gewaltverbrechen : 30-jähriger Kölner wurde tot im Königsforst aufgefunden

Köln Bereits am Dienstagmorgen hat ein Spaziergänger im Kölner Königsforst einen 30-jährigen Mann tot aufgefunden. Die alarmierte Polizei geht von einem Gewaltverbrechen aus.

Am Dienstagmorgen hatte ein Passant im Kölner Königsforst einen toten Mann aufgefunden und alarmierte anschließend die Polizei. Die Untersuchung der Leiche am Donnerstag ergab, dass es sich vermutlich um ein Gewaltverbrechen handele, teilte die Kriminalpolizei noch am selben Tag mit.