Mordkommission Köln ermittelt 55-Jähriger verletzt Restaurantmitarbeiter mit einem Fleischerbeil

Bergisch Gladbach/Köln · Ein 55-Jähriger geht am vergangenen Wochenende in einem Restaurant in Bergisch Gladbach auf einen Angestellten mit einem Fleischerbeil los und verletzt ihn schwer. Die Polizei geht davon aus, dass der Tatverdächtige geistig verwirrt ist.

12.09.2024 , 18:18 Uhr

Ein 55-jähriger Mann hat am Samstag in einem Restaurant in Bergisch Gladbach einen Mitarbeiter mit einem Schlachterbeil schwer verletzt. Die Mordkommission Köln ermittelt. Foto: dpa/Lino Mirgeler





Von Dierk Himstedt