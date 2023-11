Großeinsatz der Polizei in Kölner Schule Bewaffneter Zwölfjähriger von Schulangestellten überwältigt

Der Hinweis auf einen bewaffneten, zwölf Jahre alten Schüler an einer Förderschule in Köln-Müngersdorf hat am Donnerstagvormittag einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst. Eine Mitarbeiterin der Schule habe zuvor gegen 10.50 Uhr per Notruf über ein Bedrohungsszenario informiert, teilte die Polizei mit.