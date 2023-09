Diebstähle auch in Grafschaft Polizei nimmt tatverdächtige Schuleinbrecher fest

Am Freitagmorgen ab 7 Uhr hat die Kriminalpolizei Köln mehrere Unterkünfte in drei Flüchtlingswohnheimen in Köln durchsucht. Dabei wurden laut Polizeiangaben vier tatverdächtige Männer im Alter zwischen 17 und 29 Jahren festgenommen. Ihnen wird vorgeworfen, in wechselnder Beteiligung an mehreren Schulen in der Region, darunter auch in Grafschaft, schwere Diebstähle begangen zu haben.