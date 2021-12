24-Jähriger festgenommen : Kriminelle in Köln lockten ihre Opfer zu fingierten Sex-Treffen

Symbolbild. Foto: Friso Gentsch/Symbol

Köln/Essen Die Polizei ist möglichen Tätern auf der Spur, die ihre Opfer in der Vergangenheit über Internet-Portale zu fingierten Sex-Treffen in Köln gelockt und diese dann ausgeraubt haben sollen. Ein 24-jähriger Tatverdächtiger wurde am Freitag festgenommen.



Am Freitag ist der Polizei Köln und Essen möglicherweise ein entscheidender Schlag gegen eine Gruppe von Tatverdächtigen gelungen, die in der Vergangenheit mutmaßlich für mehrere Raubüberfälle verantwortlich ist. Dabei sollen die verdächtigen Männer laut Polizeiangaben jeweils ihre Opfer über ein Internet-Portal zu fingierten Sex-Treffen in Köln gelockt haben, um sie dann am Treffpunkt auszurauben.

Die Polizei Essen hat am Freitag einen 24-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz festgenommen, der dort vermutlich versuchte unterzutauchen. Er steht in dringendem Verdacht, zusammen mit wechselnden Komplizen über die beschriebenen Masche mehrfach andere Männer ausgeraubt zu haben.

Gleichzeitig durchsuchte die Polizei Köln im Ortsteil Köln-Holweide die Wohnungen von drei weiteren Verdächtigen im Alter von 16, 17 und 19. Unter anderem wurde ein Mobiltelefon sichergestellt.