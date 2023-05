Polizei Köln sucht Täter Unbekannter prügelte einen 32-Jährigen ins Koma

Der Kölner Kriminalhauptkommissar Dirk Bachem leitet die Ermittlungen bei der Suche nach dem Tatverdächtigen im Fall eines versuchten Totschlags in der Nacht vom 25. Februar. Mit einer Plakataufhängung am ermittelten Tatort in der Weyerstraße 74 soll die Fahnung nach dem mutmaßlichen Täter intensiviert werden.

Foto: Peter Kölschbach