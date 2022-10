Feuerwehrleute fühlen sich durch Waffe bedroht : Polizei in Köln stürmte Wohnung und nahm 31-Jährigen fest

Köln Die Feuerwehr in Köln trafen bei Brandeinsatz einen Mann mit Schusswaffe in seiner Wohnung an. Daraufhin alarmieren sie die Polizei, die anschließend das Gebiet großflächig absperrte.



Im Kölner Stadtteil Neuehrenfeld überwältigte die Polizei am Donnerstagabend einen 31-jährigen Mann in seiner Wohnung. Zuvor hatte die Feuerwehr aufgrund eines Brandmeldealarms den Mann dort mit einer Waffe in der Hand angetroffen. Da sich die Einsatzkräfte bedroht fühlten, alarmierten sie die Polizei.

Die Spezialkräfte trafen gegen 15.30 Uhr ein und sperrten aus Sicherheitsgründen den Einsatzort großflächig ab. Gegen 18 Uhr wurde die Wohnung des 31-jährigen gestürmt.

Wie die Polizei mitteilt, soll der Mann nach ersten Bewertungen psychisch auffällig sein. Ein Arzt untersuchte den Verdächtigen am Abend. Die Polizei hat nun Ermittlungen zu den Hintergründen der Bedrohung aufgenommen. Die von den Einsatzkräften der Feuerwehr beschriebenen Waffe wird noch gesucht.

