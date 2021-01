Wurde 35-Jährige getötet? : Polizei Köln sucht nach Vermisster Ayse Yildiz

Köln Ende Dezember ist die 35-jährige Ayse Yildiz aus Köln zuletzt gesehen worden. Nun sucht die Polizei mit einem Foto nach der Vermissten. Die Ermittler haben einen schlimmen Verdacht, was mit der Frau passiert sein könnte.

Demnach ist die 35-Jährige zuletzt am Dienstagmorgen, 29. Dezember, zwischen 8 und 9 Uhr im Stadtteil Volkhoven/Weiler im Bereich des Sandglöckchenwegs gesehen worden. Sie hatte ihren zwölfjährigen Sohn alleine in der Wohnung zurückgelassen. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen.

DIe Ermittler fragen, wer die Frau nach dem 29. Dezember noch gesehen hat und ob die Vermisste möglicherweise in Begleitung anderer Personen war. Hinweise und Angaben zum Aufenthaltsort der Frau nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0221/229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.