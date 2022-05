Polizei sucht nach Tatverdächtigen : 23-Jähriger stirbt an seinen Stichverletzungen in Kölner Krankenhaus

Köln Ein 23-Jähriger ist am Mittwochabend an seinen schweren Stichverletzungen in einem Kölner Krankenhaus verstorben. Vorausgegangen war ein Streit auf offener Straße. Die Polizei sucht nun nach dem Tatverdächtigen.



Am frühen Mittwochabend erlag ein 23-jähriger in einem Kölner Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Vorausgegangen war laut der Polizei Köln ein Streit unter mehreren Männern auf einer Straße im Stadtteil Ostheim. Bei dieser Auseinandersetzung erlitt der 23-Jährige einen Stich in den Oberkörper, der letztlich für ihn tödlich war.

Die Mordkommission Köln hat nun die Ermittlungen aufgenommen. Am Abend ist die Polizei mit mehr als 20 Streifenwagen im Einsatz. Die Fahndung nach dem Tatverdächtigen läuft.

Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich umgehend telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail unter poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei der Polizei Köln zu melden.

