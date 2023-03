Weitere Vorfälle in Köln Polizei fahndet weiter nach mutmaßlich mehrfachem Sexualstraftäter

In Köln-Nippes hat es am Wochenende zwei Fälle der sexuellen Belästigung gegeben, berichtet die Kölner Polizei. Ein Mann habe demnach in der Nacht auf Samstag eine Frau in einem Hausflur unsittlich berührt. Am Sonntagabend habe vermutlich derselbe Mann einer anderen Frau ans Gesäß gefasst.