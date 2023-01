Polizei Köln sucht nach Zeugen : Unbekannter begrapscht Fußgängerin auf dem Gehweg

Köln Am Mittwochabend soll ein noch unbekannter Mann in Köln-Nippes eine Fußgängerin begrapscht haben. Ein Passant kam der Frau zu Hilfe. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Gegen 19 Uhr am Mittwochabend ist es laut Polizeiangaben in Köln-Nippes erneut zu einem Sexualdelikt gekommen. Ein noch unbekannter Mann soll sich einer Fußgängerin im Toni-Steingass-Park im Stadtteil Nippes von hinten genähert und ihr dann ans Gesäß gefasst haben, so die Polizei weiter.