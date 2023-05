Polizei sucht Zeugen Peugeot-Fahrer fährt in Köln-Ehrenfeld 15-Jährigen an und flieht

Wer den Fahrer am Mittwochnachmittag oder auch danach in dem an der Windschutzscheibe beschädigten schwarzen Peugeot gesehen hat oder über seinen Aufenthaltsort etwas weiß, soll sich umgehend bei der Polizei in Köln unter der Rufnummer 0221-2290 oder per Mail unter poststelle.koeln@polizei.nrw.de melden.