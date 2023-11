Zwei Polizisten verletzt Kölner soll Explosion bei Hausdurchsuchung ausgelöst haben

Der 56-Jährige sprang demnach vom Balkongeländer im zweiten Stock. Er kam schwer verletzt in ein Krankenhaus und wurde vorläufig festgenommen. Den Polizeiangaben zufolge hatte er am Morgen seiner Lebensgefährtin seinen Suizid angedroht und sich mit einem Messer bewaffnet. Die Frau flüchtete aus der Wohnung. Außerdem soll der Mann angekündigt haben, eine Gasflasche in der Wohnung explodieren lassen zu wollen, hieß es.