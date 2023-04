Rettungseinsatz in Köln Vier Verletzte bei einem Auffahrunfall auf der Zoobrücke

Die Fahrbahnen an der Unfallstelle wurden für etwa eine Dreiviertelstunde komplett für den nachfolgenden Verkehr gesperrt. Dies führte zu erheblichen Störungen auf der Bundesstraße B55a. Nachdem ein Fahrstreifen wieder frei gegeben wurde, leitete die Polizei den Verkehr in langsamer Geschwindigkeit an der Unfallstelle vorbei.