Ermittlungen nach Tötung eines 23-Jährigen Polizei Köln sucht mit Fahndungsplakaten nach Tatverdächtigen

Die Polizei Köln sucht nach der Tötung eines 23-jährigen Mannes im Stadtteil Stammheim am 12. März nach Zeugen. Dazu wird die eingesetzte Mordkommission nun am Freitagvormittag Plakate in deutscher, türkischer und polnischer Sprache im Umfeld des Tatortes auf der Moses-Heß-Straße aufhängen.