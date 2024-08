Unfall im Westerwaldkreis Mehrere Verletzte bei Frontalkollision auf der L265 bei Mörsbach

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw des 22-Jährigen mehrfach herumgeschleudert, so die Polizei weiter. Wegen der erheblichen Schäden an der Karosserie wurde er in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von Kräfte der Feuerwehr Hachenburg mit schwerem Gerät befreit werden. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde nach einer Erstversorgung schließlich mit einem herbeigerufenen Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.